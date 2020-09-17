Уэст помочился на статуэтку премии "Грэмми". Видео

Американский рэпер Канье Уэст, который является обладателем 21 статуэтки премии "Грэмми", обнародовал в сети провокационный ролик.

Американский рэпер Канье Уэст 16 сентября на своей странице в Twitter разместил ролик, снятый в туалете во время мочеиспускания.

До начала съемки певец опустил в унитаз одну из своих статуэток премии "Грэмми", а затем включил камеру и совершил мочеиспускание.

"Поверьте мне, я хочу остановиться", – написал он.

Менее чем за сутки провокационный ролик посмотрели более 23 млн человек.

"Ты в порядке?" – поинтересовались у певца фолловеры.

"Господи, кто-то так расстроил Уэста?" – отреагировали на ролик подписчики.

"То же самое необходимо сделать по отношению ко всем топовым звездам индустрии развлечений", – прокомментировали ролик пользователи сети.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Грэмми – престижная музыкальная премия Американской академии звукозаписи. Уэст 57 раз был номинирован на премию, получив победу в 21 номинации.