Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2020
 
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Уэст показал, как проводит время с дочерью

Американский рэпер Канье Уэст, заявивший об участии в президентских выборах, разместил в сети совместное фото со своей старшей дочерью Норт – ранее музыкант признался, что требовал от супруги Ким Кардашян, когда она была беременна первенцем, сделать аборт.

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Уэст отец четверых детей
Уэст – отец четверых детей
Фото: ЕРА

Американский рэпер Канье Уэст, заявивший в начале июля о намерении баллотироваться в президенты США, 18 августа на своей странице в Twitter разместил фото, на котором запечатлен со своей старшей дочерью Норт на берегу океана. 

"Время отца и дочери", – подписал он снимок.

Уэст является отцом четверых детей – вместе с женой Ким Кардашян он воспитывает семилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма. Младших детей вынашивали суррогатные матери.

В ночь на 5 июля Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Associated Press сообщало, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США  и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома.

Во время первой встречи с избирателями Уэст признался, что уговаривал супругу сделать аборт, когда она была беременна Норт. 

В ответ на это Кардашян заявила, что Уэст страдает от биполярного расстройства, проявляющегося в экстремальных колебаниях настроения. 

25 июля музыкант публично извинился перед женой. 29 июля издание Politico сообщило, что Уэста подозревают в подделке подписей избирателей. 

Теги: США, выборы, дети, Канье Уэст, Ким Кардашян
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