Уэст показал, как проводит время с дочерью

Американский рэпер Канье Уэст, заявивший в начале июля о намерении баллотироваться в президенты США, 18 августа на своей странице в Twitter разместил фото, на котором запечатлен со своей старшей дочерью Норт на берегу океана.
"Время отца и дочери", – подписал он снимок.
Daddy daughter time * pic.twitter.com/OsShkhHrlH— ye (@kanyewest) August 18, 2020
Уэст является отцом четверых детей – вместе с женой Ким Кардашян он воспитывает семилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма. Младших детей вынашивали суррогатные матери.
В ночь на 5 июля Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США.
Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.
Associated Press сообщало, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.
15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома.
Во время первой встречи с избирателями Уэст признался, что уговаривал супругу сделать аборт, когда она была беременна Норт.
В ответ на это Кардашян заявила, что Уэст страдает от биполярного расстройства, проявляющегося в экстремальных колебаниях настроения.
25 июля музыкант публично извинился перед женой. 29 июля издание Politico сообщило, что Уэста подозревают в подделке подписей избирателей.