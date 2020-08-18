Уэст показал, как проводит время с дочерью

Американский рэпер Канье Уэст, заявивший об участии в президентских выборах, разместил в сети совместное фото со своей старшей дочерью Норт – ранее музыкант признался, что требовал от супруги Ким Кардашян, когда она была беременна первенцем, сделать аборт.

Американский рэпер Канье Уэст, заявивший в начале июля о намерении баллотироваться в президенты США, 18 августа на своей странице в Twitter разместил фото, на котором запечатлен со своей старшей дочерью Норт на берегу океана.

"Время отца и дочери", – подписал он снимок.

Уэст является отцом четверых детей – вместе с женой Ким Кардашян он воспитывает семилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма. Младших детей вынашивали суррогатные матери.

В ночь на 5 июля Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Associated Press сообщало, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома.

Во время первой встречи с избирателями Уэст признался, что уговаривал супругу сделать аборт, когда она была беременна Норт.

В ответ на это Кардашян заявила, что Уэст страдает от биполярного расстройства, проявляющегося в экстремальных колебаниях настроения.

25 июля музыкант публично извинился перед женой. 29 июля издание Politico сообщило, что Уэста подозревают в подделке подписей избирателей.