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31 июля, 2020
 
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Уэста подозревают в подделке подписей избирателей

По словам адвоката из Нью-Джерси Скотта Сэлмона, американский рэпер Канье Уэст, баллотирующийся на пост президента США, подал на регистрацию в избирательной кампании поддельные документы.

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В середине июля Уэст подал заявку на участие в выборах президента США
В середине июля Уэст подал заявку на участие в выборах президента США
Фото: ЕРА

Американский рэпер Канье Уэст мог подделать подписи избирателей, которые необходимы для участия в президентской кампании. Об этом адвокат из Нью-Джерси Скотт Сэлмон заявил в интервью Politico

Издание обнародовало фотокопии документа, содержащего подписи 1327 избирателей. 

По словам Сэлмона, порядка 500 из этих подписей в поддержку Уэста могли быть сделаны одним человеком – он считает, что даже кружок над буквой "i" выглядит одинаково. 

"Трудно поверить, что 30 жителей штата будут писать его одинаково", – подчеркнул он. 

Адвокат сообщил, что направил протест в избирательный комитет Нью-Джерси, выразив в сопроводительном письме сочувствие музыканту в связи с состоянием его психического здоровья. 

https://www.facebook.com/politico/posts/10157665681811680

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Associated Press сообщало, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома. 

20 июля музыкант провел первую встречу с избирателями, признавшись, что уговаривал супругу сделать аборт.

Теги: США, выборы, скандал, Канье Уэст, Ким Кардашян, президент, рэпер, музыкант
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