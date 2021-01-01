ГОРДОН
 
 
Елена Костюк
Елена Костюк

Неонатолог, педиатр.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

С COVID-19 украинская власть показала полный инфантилизм, занимаясь популизмом. Особенно остро это чувствовалось по приезду из США

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О минувшем годе.

Я вообще оптимист. И всегда верю в лучшее. И никогда ни о чем не жалею. Я упорно убеждена, что неприятные или даже трагические события случаются на нашем пути для того, чтобы чему-то научить или испытать на прочность. К чему я это все?

В конце каждого года я пытаюсь систематизировать события, ситуации, людей, которые встретились мне в течение года, и сделать выводы.

Итак, если жизнь подсовывает тебе лимон – сделай из нее лимонад! Собственно, в этом году это выражение для меня приобрело особый смысл, и я думаю, что не только для меня.

Когда я начала вспоминать события уходящего года, поняла, что по их количеству, эмоциональному восприятию и насыщенности хватило бы лет на 10.

Тогда по порядку.

Год 2020-й начался для меня с суеты вокруг подготовки к путешествию в Соединенные Штаты, в славный город Филадельфию, где я должна была полгода находиться в Пенсильванском университете и детской больнице. Обе локации я выбрала не случайно (хотя для реализации своего проекта получила еще ряд приглашений из других университетов), но Университет Пенн – один из старейших и самых уважаемых не только в США, но и в мире, и входит в знаменитую "Лигу Плюща", а Детская больница Филадельфии (CHOP) – тоже в ряде лучших лечебных и научных центров мира. Путешествию предшествовали многочисленные переписки с моим руководителем и научным центром больницы, согласование планов, поиск жилья и множество других задач, которые не давали расслабиться и впасть в уныние. Вот все это позади – и я там. Это была моя третья длительная рабочая поездка в США. Это обычно значительно облегчало задачу, когда знаешь, как и что должно быть, понимаешь специфику и менталитет, и чего ожидать.

Но в том и состоят ирония судьбы и капризы жизни, что постоянно случаются неожиданности, и не всегда они бывают приятными. Филадельфия – достаточно большой и разбросанный по территории город, моя локация в центре, жилье оказалось довольно далеко, в полутора часах езды на метро и электричке, а рабочая активность начинается с семи утра. Это был еще тот вызов, которого я не ожидала. Но с новыми впечатлениями, оформлением бесконечных разрешений и договоров, сдачей экзаменов, которые дают право находиться в клинике, время шло быстро. Строились планы, я готовила выступления, зарегистрировалась на нескольких конференциях и запланировала рабочие поездки в другие штаты и больницы, договорилась об участии в клинических обходах и научных конференциях (так здесь называют еженедельное обучение в виде лекций приглашенных ученых). Начала поиск литературы для написания научных статей, еще и приобрела абонемент в университетский спорткомплекс, в общем, мои дни были расписаны по минутам, поэтому тратить более двух часов на дорогу было непозволительной роскошью.

В конце концов с помощью коллеги из департамента, в котором находилась, я нашла другое жилье.

На этот раз с самого начала все складывалось не просто, начиная с этапа получения гранта, подготовки, переписки и согласований – не простые отношения, не простые условия, много неожиданных, не совсем приятных барьеров, которые приходилось преодолевать, и это тоже меня чем-то научило. И когда, казалось, как-то все наладилось – в мире была объявлена эпидемия коронавирусной инфекции и начался локдаун.

Я тогда даже не представляла, что это так перевернет мои планы с ног на голову и будет главным разочарованием года.

Я же оптимист. Ведь все-таки добыла тот самый "лимонад"! Новые реалии жизни в чужой стране, в непривычных условиях заставили меня перестроить планы и начать работу над важными, но не запланированными проектами. Три месяца я была практически в изоляции. Сама в большом доме. Никаких "живых" встреч. Там это было просто нереально. Я и мир за окном, пустые улицы, закрытые магазины и кафе. Я и мир за экраном ноутбука, семья, друзья и знакомые в "зазеркалье". Много переживаний. Да, это опыт. Это – те эмоции, которые нельзя передать словами, это все то, что и разрушает, и одновременно делает тебя сильным.

Затем очень сложное возвращение домой: отмены и перенос рейсов, пересадки, пустые аэропорты, в которых я реально почувствовала, что мир изменился и никогда не будет привычным. Домой. В Украину. На родину. К семье и друзьям. Наверное, так, как в этот раз, я никогда не хотела возвращаться. Хотя здравый смысл говорил, что если уж болеть, то безопаснее там (грустная ирония!). Но это все теория, а практика и эмоции диктуют другое.

Здесь, в Украине, была бы другая реальность и другая жизнь, в которой я, казалось, не жила никогда и чувствовала себя чужой. Все было не так и не то. Сначала поражали безопасность и равнодушие соотечественников к собственному здоровью, скептицизм и откровенное невежество. Затем начались разочарования. В ситуации, людях. Была неприятно поражена деятельностью, а скорее, бездействием украинского Минздрава, особенно по сравнению с действиями американцев. На самом деле все люди во всем мире одинаковы. И там все были в панике и не понимали, что происходит и как следует действовать правильно.

И там тоже я наблюдала ажиотаж в магазинах и пустые полки, и какое-то время – дефицит санитайзеров и масок. Но власть организовалась, и начали действовать четкие федеральные правила. Все понимали и знали, что можно, а за что будешь наказан. А наша, украинская власть показала полный инфантилизм и занималась и до сих пор занимается популизмом. По приезду я почувствовала это особенно остро.

Медленно собирала себя в кучу. Старалась не впасть в отчаяние, потому что я оптимист!

Девизом ушедшего года может быть: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее".

Все же для меня главным достижением 2020 года является невероятный опыт. Я научилась видеть прекрасное вокруг себя: весна, море цветов, прогулки по улицам и паркам. Я встретила интересных, замечательных людей, настоящих профи своего дела. Я горжусь такими знакомствами. Это мой руководитель, профессор Диана Спатц, директор департамента неонатологии в детской больнице Дэвид Мунсон и Кетелин Гиббс, его заместитель, Эндрю Стингоф, директор международных программ больнице, др. Рафаэл Перес Эскамильо – один из мировых лидеров в теме энтерального питания детей. И еще много тех, кто искренне мне помогал и пытался сделать мое пребывание там интересным и успешным. Эти люди навсегда останутся в моем сердце и мыслях, и мы точно будем общаться и работать вместе.

Я глубоко погрузилась в проблему вскармливания больных и недоношенных детей, изучала, как организован и функционирует банк донорского материнского молока, как обогащать это молоко и создавать на его основе продукты питания для наиболее уязвимых детей. Невероятно, но я успела многое. Научилась работать онлайн. Никогда не думала, что это так тяжело морально. Не думала, что так буду ценить слушателей, смотрят в глаза, когда есть живое общение, а не монолог. Увидела, как ведут такие совещания и общаются американцы и ученые из других стран, была частью их команды. Для них это более привычный формат. Итак, ситуация, в которую мир погрузил COVID-19, показала нам новые вызовы, научила нас использовать возможности, о которых мы постоянно говорили, но не дошли до их реализации. Жизнь заставила.

Разочарование – могла бы лучше и больше. Чувствовала достаточно долго почти физическую боль от нереализованных планов и от мысли, что я вряд ли повторю именно этот опыт. Отменились важные встречи и панельные дискуссии, в которых было запланировано мое участие. Я не встретилась с дорогими и важными для меня людьми в США.

Боль от потери. Из жизни ушли знакомые и дорогие для меня люди, коллеги, оставшиеся в памяти такими, какими я видела в последний раз. Это произошло неожиданно рано и несправедливо. Разочарование здесь, дома. Еще раз повторю: смех наблюдать за непрофессиональными действиями руководства государства и Минздрава, попранием прав медицинских работников, которые, по сути, стали заложниками ситуации. Скудные зарплаты, отсутствие достойных условий труда, на фоне – только слова. Мне обидно от того, что мои знания и новые умения приходится трудно воплощать и доказывать их важность и необходимость.

Но это – новые вызовы для нового года! Поэтому я искренне верю, что новый год будет годом новых свершений, достижений и новых надежд.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: США, Украина, медицина, эпидемия, ученые, Минздрав, больницы, Елена Костюк, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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