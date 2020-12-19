Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от COVID-19. Прививку сделали в прямом эфире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в страну доставили "миллионы вакцин" от COVID-19.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 19 декабря он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы много работали, чтобы доставить в нашу маленькую страну миллионы вакцин. Израиль – одна из первых стран, получивших вакцинацию", – заявил Нетаньяху.

По его словам вакцинация необходима, чтобы "вернуть страну к нормальной жизни".

"Сегодня вечером по дороге на прививку я думал о детях, которые заботятся о своих родителях. О внуках, которые хотят по-настоящему обнять дедушку и бабушку. Владельцы бизнеса должны иметь возможность открыть собственное дело", – сообщил он.