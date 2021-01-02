Эксперт по правам детей о новогоднем поздравлении Зеленского: Эксплуатирует образ ребенка для достижения прагматичной цели

Если бы президент Украины Владимир Зеленский имел объективную информацию о состоянии детей в Украине, о разрушении вертикали исполнительной ветви власти по вопросам детей, ему не пришло бы в голову подавать поздравления с наступающим новым годом в том виде, в каком он подал. Об этом заявила эксперт по правам ребенка Людмила Волынец.

Зеленский свое обращение по случаю наступления Нового года зачитал в компании детей Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский, в новогоднем поздравлении которого были задействованы дети, не догадывается, что детство у украинских детей не всегда счастливое. Об этом эксперт по правам ребенка Людмила Волынец написала 1 января в Facebook.

"Когда его спичрайтеры раздают, слава богу, счастливым детям на съемочной площадке бумажки со словами "много денег", дети, не понимая глубины разрушения семей и детей современной бедностью, будут пытаться фонетически точно сказать порученное", – отметила она.

Волынец подчеркнула, что долг государства – спасать детей, "которым грозит смерть от очередного сожителя мамы, изнасилование или угарное пребывание в алкогольном или наркотическом состоянии". Потому что это тоже украинские дети.

"Очевиден новый тип политика, руководителя государства, который эксплуатирует образ ребенка для достижения своей прагматичной цели, которая не имеет никакого отношения ни к детям "на экране", ни тем более к детям с другой стороны экрана. Если бы президент имел объективную информацию о состоянии детей в Украине, о разрушении вертикали исполнительной ветви власти по вопросам детей, ему не пришло бы в голову подавать поздравления в таком виде", – считает Волынец.

Зеленский свое обращение по случаю наступления Нового года зачитал в компании детей. Его 31 декабря обнародовал YouTube-канал "Офіс Президента України".