Вернувшимся из Сирии украинцам помогут с адаптацией к обычной жизни – МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала, что в сирийских лагерях все еще остаются украинцы, в частности крымские татары.

Украинцам, которые почти три года провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии и вернулись в Украину, помогут с адаптацией к обычной жизни. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в комментарии "РБК-Украина".

"Украинцам, которые вернулись, будет оказана помощь с адаптацией к обычной жизни, в том числе с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа", – сказала она.

По ее словам, в лагерях для беженцев на территории Сирии продолжают оставаться украинские граждане, в частности крымские татары.

"МИД в сотрудничестве с Офисом президента Украины, другими государственными органами приложит все возможные усилия для обеспечения их возвращения на родину", – добавила заместитель.

Девять украинцев, среди которых семеро детей, вернулись из сирийского лагеря "Родж" ночью 1 января. Их родственники в Украине неоднократно обращались в органы власти с просьбой об эвакуации.

По информации "Бабеля", в лагере "Родж" осталась еще одна украинка – черкащанка Инна Добровольская.

На севере Сирии сегодня есть два лагеря беженцев – "Родж" и "Аль-Хол", в которых преимущественно живут вдовы и дети боевиков, воевавших за "Исламское государство" в Сирии и Ираке, среди них немало украинок. В частности, в "Аль-Холе", по словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, находится 100 украинских женщин и детей.

В Сирии боевые действия продолжаются с 2011 года. В разное время в них участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.