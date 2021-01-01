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"Мы все – одна семья". Зеленский отреагировал на освобождение девяти украинцев из Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет всегда возвращать своих граждан.

Из сирийского лагеря освободили девять украинцев
Из сирийского лагеря освободили девять украинцев
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение девяти граждан Украины – двух женщин и семерых детей, из Сирии было  "одной из самых сложных задач последнего времени". Об этом 1 января глава Украинского государства написал в Telegram-канале.

"Для этого работали и наши дипломаты, и спецслужбы Украины, и партнерские спецслужбы. Это о реальной, а не фейковой спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу", – заявил он.

По словам Зеленского, на пути возвращения украинцев из Сирии стояли интенсивные боевые действия в стране и карантин. Препятствовало также "отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные изменения позиций партнеров". По словам главы государства, украинских женщин и детей удерживали несколько лет. 

Глава государства подчеркнул, что Украина будет всегда возвращать своих граждан "какими бы они ни были и где бы не попали в беду".

"Мы все на самом деле – одна семья. И каждый в семье заслуживает того, чтобы ему дали шанс и помогли. Скажу больше: если гражданство Украины есть, то это уже достаточное основание для того, чтобы государство мобилизовало весь свой ресурс на помощь. Так поступают сильные", – заявил президент.

Накануне сообщалось, что девять освобожденных это – две женщины из Кременчуга и Крыма и семеро их детей

Однако из сирийских лагерей освободили не всех удерживаемых украинцев. По информации "Бабеля", черкащанку Инну Добровольскую и других женщин из еще одного лагеря – "Аль-Хол" – пока не отпустили.

На севере Сирии сегодня есть два лагеря беженцев – "Родж" и "Аль-Хол", в которых преимущественно живут вдовы и дети боевиков, воевавших за "Исламское государство" в Сирии и Ираке, среди них немало украинок. В частности, в "Аль-Хол" находится 100 украинских женщин и детей.

2 октября в Офисе президента отметили, что украинцев, находящихся в лагере, проверяют на возможные связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).

В Сирии боевые действия продолжаются с 2011 года. В разное время в них участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции

Теги: Украина, ислам, Сирия, беженцы, исламисты, боевики, карантин, Исламское государство, Владимир Зеленский, дипломаты, ИГИЛ, лагеря
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