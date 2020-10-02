Украинцев в сирийском лагере "Аль Хол" проверяют на связи с "Исламским государством" – Офис президента Украины

Специальные службы Украины проводят мониторинг ситуации с безопасностью и ищут пути для эвакуации граждан Украины из сирийского лагеря "Аль-Хол", рассказали в Офисе президента Украины.

Украинцев, которые уже больше года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев "Аль-Хол" в Сирии, проверяют на возможные связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ), сообщили в Офисе президента Украины 2 октября.

"Каждый из взрослых людей, пребывавших в этом регионе на территориях, в том или ином виде контролируемых ИГИЛ, имеет определенную личную историю. Которую нужно досконально изучить", – сказано в заявлении.

Специальные органы Украины проводят ряд мероприятий, в том числе негласных, по мониторингу ситуации с безопасностью и поиску действительно возможных путей эвакуации граждан Украины из лагеря "Аль-Хол", уточнили в Офисе президента.

Подавляющее большинство украинских беженцев в Сирии являются выходцами из временно оккупированного Россией Крыма, где проживают их близкие родственники, рассказали в ведомстве.

Разглашение информации о присутствии крымчан в Сирии может привести к притеснениям и задержаниям со стороны специальных органов России их близких и лиц, с которыми они контактировали в Крыму, объяснили у президента Украины.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 1 октября заявил об отсутствии политического решения для возвращения на родину 100 украинских женщин и детей из лагеря "Аль-Хол", сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Я просто не понимаю отношение Офиса президента Украины, я говорю открыто. Я не хочу говорить банальные вещи о том, что жизнь каждого человека бесценна. Я очень аплодирую, когда мы, как государство, делаем все для того, чтобы спасти пять, семь, 10 людей... Но еще раз хочу сказать, когда люди оказываются в условиях, когда их жизни угрожает опасность, мы должны быть одинаково обязанными и ответственными. Относительно беженок в Сирии я такой ответственности со стороны Офиса президента абсолютно не вижу", – сказал Чубаров.

Меджлис, по его словам, пытался проводить работу по возвращению беженцев из Сирии "в режиме кабинетов". По информации Чубарова, в мае 2019 года в лагере находились около 73 тыс. людей, из них 94% – женщины и дети. По информации его источников, сейчас в "Аль-Холе" находятся более 85 тыс. людей.