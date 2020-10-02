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Украинцев в сирийском лагере "Аль Хол" проверяют на связи с "Исламским государством" – Офис президента Украины

Специальные службы Украины проводят мониторинг ситуации с безопасностью и ищут пути для эвакуации граждан Украины из сирийского лагеря "Аль-Хол", рассказали в Офисе президента Украины.

Большинство украинцев в лагере "Аль-Хол" выходцы из Крыма
Большинство украинцев в лагере "Аль-Хол" – выходцы из Крыма
Фото: EPA

Украинцев, которые уже больше года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев "Аль-Хол" в Сирии, проверяют на возможные связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ), сообщили в Офисе президента Украины 2 октября.

"Каждый из взрослых людей, пребывавших в этом регионе на территориях, в том или ином виде контролируемых ИГИЛ, имеет определенную личную историю. Которую нужно досконально изучить", – сказано в заявлении.  

Специальные органы Украины проводят ряд мероприятий, в том числе негласных, по мониторингу ситуации с безопасностью и поиску действительно возможных путей эвакуации граждан Украины из лагеря "Аль-Хол", уточнили в Офисе президента.

Подавляющее большинство украинских беженцев в Сирии являются выходцами из временно оккупированного Россией Крыма, где проживают их близкие родственники, рассказали в ведомстве.

Разглашение информации о присутствии крымчан в Сирии может привести к притеснениям и задержаниям со стороны специальных органов России их близких и лиц, с которыми они контактировали в Крыму, объяснили у президента Украины.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 1 октября заявил об отсутствии политического решения для возвращения на родину 100 украинских женщин и детей из лагеря "Аль-Хол", сообщило агентство "Интерфакс-Украина".  

"Я просто не понимаю отношение Офиса президента Украины, я говорю открыто. Я не хочу говорить банальные вещи о том, что жизнь каждого человека бесценна. Я очень аплодирую, когда мы, как государство, делаем все для того, чтобы спасти пять, семь, 10 людей... Но еще раз хочу сказать, когда люди оказываются в условиях, когда их жизни угрожает опасность, мы должны быть одинаково обязанными и ответственными. Относительно беженок в Сирии я такой ответственности со стороны Офиса президента абсолютно не вижу", – сказал Чубаров.

Меджлис, по его словам, пытался проводить работу по возвращению беженцев из Сирии "в режиме кабинетов". По информации Чубарова, в мае 2019 года в лагере находились около 73 тыс. людей, из них 94% – женщины и дети. По информации его источников, сейчас в "Аль-Холе" находятся более 85 тыс. людей.

В Сирии боевые действия продолжаются с 2011 года. В разное время в них участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Теги: Крым, Меджлис, Рефат Чубаров, беженцы, боевики, Исламское государство, дети, женщины, ИГИЛ
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