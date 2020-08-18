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Российского генерала взорвали в Сирии

В районе сирийского города Дейр-эз-Зор сработало самодельное взрывное устройство. Погиб российский военный советник в звании генерал-майора, еще двое ранены.

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Погибший генерал ехал в составе российской автоколонны
Погибший генерал ехал в составе российской автоколонны
Фото: EPA

Российский военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны России агентству ТАСС 18 августа.

В минобороны уточнили, что 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зор на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство.

Генерал-майора экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось, сообщило "РИА-Новости".

Его уже представили к государственной награде посмертно и пообещали оказать семье всю необходимую помощь, рассказали в минобороны.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Теги: Россия, взрыв, раненые, минобороны РФ, война в Сирии, автомобиль, Дейр-эз-Зор
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