Российского генерала взорвали в Сирии

В районе сирийского города Дейр-эз-Зор сработало самодельное взрывное устройство. Погиб российский военный советник в звании генерал-майора, еще двое ранены.

Российский военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны России агентству ТАСС 18 августа.

В минобороны уточнили, что 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зор на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство.

Генерал-майора экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось, сообщило "РИА-Новости".

Его уже представили к государственной награде посмертно и пообещали оказать семье всю необходимую помощь, рассказали в минобороны.