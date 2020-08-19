Меджлис крымскотатарского народа обратился к президенту Украины с просьбой помочь вернуть украинцев из Сирии

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи в возвращении украинцев, уже больше года ожидающих эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии.

Чубаров через соцсети обратился к Зеленскому с просьбой о возвращении украинцев из лагеря для беженцев в Сирии Фото: ЕРА

Около ста граждан Украины – женщины и их несовершеннолетние дети – больше года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии. С призывом помочь в их возвращении на родину на своей странице в Facebook обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Меджлиса крымскотатарского народ Рефат Чубаров.

Он акцентировал внимание главы государства на том, что речь идет исключительно о женщинах и их детях – гражданах Украины. По словам Чубарова, международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Холл как гуманитарный кризис: пищи, воды и медицинской помощи не хватает, ежедневно умирают 10–20 человек.

Глава Меджлиса уточнил, что в мае 2019 года с участием представителей профильных ведомств при Кабинете Министров Украины была создана рабочая группа для координации действий всех привлеченных служб по данной ситуации. За несколько месяцев совместной работы выполнены все необходимые действия по подготовке к эвакуации граждан Украины, однако эвакуация не состоялась.

"Обо всем этом и о других обстоятельствах, которые не подлежат публичному обсуждению, я дважды – в декабре 2019 года и в июле 2020 года – направлял вам письма", – написал Чубаров, обращаясь к Зеленскому.

По утверждению главы Меджлиса, к нему еженедельно поступают обращения гражданок Украины, ожидающих возвращения домой из Сирии.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Россия выступает в сирийском конфликте на стороне правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом с 2015 года. Россия поставляет оружие правительственным войскам и поддерживает их ударами с воздуха. Кремль утверждает, что Россия в Сирии воюет с "Исламским государством" и другими террористическими исламистскими группировками.