ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Меджлис крымскотатарского народа обратился к президенту Украины с просьбой помочь вернуть украинцев из Сирии

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи в возвращении украинцев, уже больше года ожидающих эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чубаров через соцсети обратился к Зеленскому с просьбой о возвращении украинцев из лагеря для беженцев в Сирии
Чубаров через соцсети обратился к Зеленскому с просьбой о возвращении украинцев из лагеря для беженцев в Сирии
Фото: ЕРА

Около ста граждан Украины – женщины и их несовершеннолетние дети – больше года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии. С призывом помочь в их возвращении на родину на своей странице в Facebook обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Меджлиса крымскотатарского народ Рефат Чубаров.

Он акцентировал внимание главы государства на том, что речь идет исключительно о женщинах и их детях – гражданах Украины. По словам Чубарова, международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Холл как гуманитарный кризис: пищи, воды и медицинской помощи не хватает, ежедневно умирают 10–20 человек.

Глава Меджлиса уточнил, что в мае 2019 года с участием представителей профильных ведомств при Кабинете Министров Украины была создана рабочая группа для координации действий всех привлеченных служб по данной ситуации. За несколько месяцев совместной работы выполнены все необходимые действия по подготовке к эвакуации граждан Украины, однако эвакуация не состоялась.

"Обо всем этом и о других обстоятельствах, которые не подлежат публичному обсуждению, я дважды – в декабре 2019 года и в июле 2020 года – направлял вам письма", – написал Чубаров, обращаясь к Зеленскому.

По утверждению главы Меджлиса, к нему еженедельно поступают обращения гражданок Украины, ожидающих возвращения домой из Сирии.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3127614110667055

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Россия выступает в сирийском конфликте на стороне правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом с 2015 года. Россия поставляет оружие правительственным войскам и поддерживает их ударами с воздуха. Кремль утверждает, что Россия в Сирии воюет с "Исламским государством" и другими террористическими исламистскими группировками.

Теги: Сирийский конфликт, Сирия, Меджлис, Рефат Чубаров, беженцы, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Помощник 67-летнего Рурка выбрал для него место на украинском кладбище
Помощник 67-летнего Рурка выбрал для него место на украинском кладбище
"Все ближе к первому эфиру "Танцев со звездами". Мейхер раскрыла подробности своего первого номера
"Все ближе к первому эфиру "Танцев со звездами". Мейхер раскрыла подробности своего первого номера
  "Сбылась моя мечта, ребенок похож на отца". Alyosha рассказала о новорожденной дочери
  "Сбылась моя мечта, ребенок похож на отца". Alyosha рассказала о новорожденной дочери
"Реальная какашечка". Поклонники Потапа высказались о его "шапке-какашке"
"Реальная какашечка". Поклонники Потапа высказались о его "шапке-какашке"
"Человек меняется на глазах". Джамала показала двухмесячного сына
"Человек меняется на глазах". Джамала показала двухмесячного сына
"Глазами дочка копия мамы, а сын точнейшая копия папы". Фреймут повела в школу детей от продюсера украинского канала
"Глазами дочка копия мамы, а сын точнейшая копия папы". Фреймут повела в школу детей от продюсера украинского канала
"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам
"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам
Кассель сделал татуировку в честь жены
Кассель сделал татуировку в честь жены
Свитолина "расстреляла" своего бойфренда теннисными мячами. Видео
Свитолина "расстреляла" своего бойфренда теннисными мячами. Видео
Притула получил государственный орден
Притула получил государственный орден
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Единение с природой". Каменских оголилась полностью. Фото
"Единение с природой". Каменских оголилась полностью. Фото
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"
"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"
"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров
"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS