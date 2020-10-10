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ОБЩЕСТВО

25 украинок из лагеря беженцев в Сирии просят помочь им вернуться домой

Родственники 25 украинок, которые застряли в сирийском лагере для беженцев, рассказали об условиях проживания граждан. По их словам, в лагере держат людей в подвалах, у них отбирают пищу.

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Одна из родственниц Юнусова рассказала, что в лагере находится ее сестра с внуками
Одна из родственниц Юнусова рассказала, что в лагере находится ее сестра с внуками
Фото: lb.ua

Не менее 25 гражданок Украины вместе с 35 своими детьми содержатся в Сирии в лагерях для беженцев закрытого типа. Об этом рассказали родственники женщин на пресс-конференции "Возвращение гражданок Украины из лагеря для беженцев в Сирии" 9 октября в Киеве, сообщает LB.ua.

Фатима Бойко сообщила, что ее племянница находится в лагере "Аль-Хол". Она поехала на работу в Турцию в 2014 году вместе с мужем. В 2015 году вернулась, забрала детей, но потом связь пропала.

"В 2017 году ей сказали, что ее муж уехал и что она должна уехать за ним на территорию Сирии. Только заговорив о том, что они хотят уехать, их могли убить. Наш зять был убит за то, что высказался, что хочет вернуться... Она попала в лагерь вдов. Поскольку без мужа они там жить не могли, ей пришлось снова выйти замуж. Но его тоже убили... Она с детьми неделями сидела в подвалах, они шли десятки километров с другими женщинами. они искали путь вернуться, бежать из этого ада... 29 августа курдские военные подняли мою племянницу с детьми и увезли неизвестно куда. Потом оказалось, что ее перевели в лагерь "Родж". Там люди находятся уже четвертый год", – сообщила она.

Другая женщина, Гульфире Юнусова, рассказала, что в лагере находится ее сестра с внуками.

"Выйти самостоятельно оттуда невозможно. Они выехали из Крыма в 2014 году, в марте. Они жили в общежитии, работы не было. Сын предложил моей сестре, своей матери, уехать в Турцию. Она согласилась. Два месяца он работал на стройке, но потом познакомился с людьми, которые предложили выехать в Сирию. Семья поехала в Сирию. Когда они поняли, где они находятся, дороги назад не было", – отметила она.

Вскоре внук Юнусовой погиб, а ее сестра осталась только с невесткой и детьми. Они хотят покинуть лагерь, так как там ужасные условия, они могут готовить пищу, но и ее забирают. Также в лагере нет медицины.

Анжелика Добровольская сообщила, что ее дочь жила в Европе, где работала переводчиком. Вскоре она познакомилась с мужчиной, жившем в Турции. Три года они жили в Украине, но потом уехали в Сирию.

"Это было еще в мирное время. Моя дочь со своей полуторагодовалой дочерью полетела к нему... Девочка погибла, не дожив до пяти лет. Зять тоже погиб во время бомбардировки. Моя дочь тогда была беременна, родила мальчика. Они очень трудно выбирались. Три месяца питались травой. Они согласны на все, предоставить любую информацию, чтобы просто выехать", – отметила она.

О том, что украинцы не могут вернуться на родину из лагеря "Аль-Хол" еще в августе сообщал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он говорил, что в лагере находится 100 украинских женщин и детей.

2 октября в Офисе президента отметили, что украинцев, находящихся в лагере, проверяют на возможные связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).

В Сирии боевые действия продолжаются с 2011 года. В разное время в них участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Теги: Сирия, беженцы, украинцы
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