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Два телеканала второй год подряд показали поздравление Порошенко вместо Зеленского

Два украинских телеканала "5 канал" и "Прямий" в ночь на 1 января показали два новогодних обращения – пятого президента Украины Петра Порошенко и действующего главы государства Владимира Зеленского. При этом обращение Порошенко на обоих каналах заканчивалось в 00.00.

 
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Во время поздравления Порошенко выступал вместе с женой Мариной
Во время поздравления Порошенко выступал вместе с женой Мариной
Скриншот: 5 канал / YouTube

"5 канал" и "Прямий" второй год подряд ставят в эфир новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или после приветствия его предшественника Петра Порошенко таким образом, чтоб обращение пятого президента завершалось в 00.00.

Согласно трансляции телеканала "Прямий" на YouTube, обращение Порошенко началось в 23.55 и закончилось в 00.00. Сразу же после него началось новогоднее обращение Зеленского.

На "5 канале" эти обращение поставили в эфир в другой последовательности – сперва Зеленский, а затем Порошенко, отмечает "Украинская правда". Обращение пятого президента началось, как и на телеканале "Прямий", в 23.55.

В своем обращении Порошенко говорил о коронавирусе, украинских медиках и военных и действующей власти. К нему в приветствии присоединилась и его жена Марина Порошенко.

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube

В прошлом году эти два телеканала тоже транслировали в новогоднюю ночь речь Порошенко. Они показали обращение пятого президента в 23.57. Поздравление Зеленского вышло в эфир на этих каналах после его предшественника. На "5 канале" – через несколько минут после полуночи, на "Прямому" – в полночь. 

Зеленский сообщил, что будет баллотироваться в президенты Украины в ночь на 1 января 2019 года. Его обращение телеканал "1+1" транслировал в то время, когда обычно показывают новогоднюю речь главы государства.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Новый год, 5 канал, Владимир Зеленский, Прямий
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