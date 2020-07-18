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Руководство ГБР требовало арестовать телеканал "Прямий" – следователь бюро

По словам руководителя группы следователей Госбюро расследований Олега Корецкого, первый замглавы ГБР Александр Бабиков говорил, что нужно исследовать контент телеканала "Прямий" в рамках дела, в котором фигурирует пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Корецкий утверждает, что следователи отказываются от идеи ареста канала
Корецкий утверждает, что следователи отказываются от идеи ареста канала
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Руководство Государственного бюро расследований (ГБР) требовало от своих следователей добиваться ареста телеканала "Прямий" в рамках уголовного производства в отношении пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Об этом руководитель группы следователей ГБР Олег Корецкий заявил в интервью "Прямому" 18 июля.

"Стояли определенные требования и указания, что все же давайте будем принимать меры к аресту телеканала, к прекращению фактически его деятельности. Мы со следователями однозначно отказались это делать. И тогда уголовное производство было забрано от следователя, который подчинен мне. Из моего подразделения в другое подразделение. Но по сегодняшний день, насколько известно мне, другие следователи также отказались делать такие вещи", – отметил Корецкий.

Он отметил, что на продолжении расследования в отношении Порошенко и "Прямого" настаивал первый заместитель ГБР Александр Бабиков.

"По его мнению, нужно выполнять другие следственные действия с целью исследования какого-то контента, что именно канал распространяет и так далее. Хотя в то время он не был руководителем органа досудебного расследования и указаний не мог никаких давать. Эти его указания выполняться следователем не могли однозначно. Но имеем то, что имеем", – сказал Корецкий.

Он подтвердил, что расследование о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямий" проводится по заявлению экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрея Портнова.

Сам Корецкий считает дело о "Прямом" бесперспективным.

1 июля Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах, без учета трех ранее закрытых.

Теги: Петр Порошенко, арест, следователь, Прямий, ГБР, Александр Бабиков, Олег Корецкий
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