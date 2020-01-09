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Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Прямий"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала "Прямий" из-за программы ведущего Сергея Пояркова, в которой он оскорблял президента Украины Владимира Зеленского и его семью.

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Поярков в одной из программ назвал Зеленского "маленьким чмом" и "криворожским сцикунчиком"
Поярков в одной из программ назвал Зеленского "маленьким чмом" и "криворожским сцикунчиком"
Скриншот: Телеканал Прямий / YouTube

9 января на заседании Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение назначить внеплановую выездную проверку телеканала "Прямий", сообщает "Укринформ".

Первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк рассказала, что к ним поступило обращение с жалобой на действия и слова ведущего телеканала "Прямий" Сергея Пояркова. По мнению заявителя, он "посягает на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

"Мониторинг зафиксировал эту трансляцию и определенные высказывания. Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, наносимого всей стране, что очень негативно влияет на создание ее имиджа, а также в международных сообществах", – сказала Герасимюк.

Она добавила, что речь идет не об отдельном сюжете, а о целой передаче, в которой принимали участие и гости, которые также поддерживали эту риторику.

О каком именно выпуске программы Пояркова говорится, члены Нацсовета не уточнили. "Детектор медиа" пишет, что вероятно, речь идет о выпуске программы "Поярков News" от 27 декабря 2019 года, в которой ведущий назвал Зеленского "маленьким чмом" и "криворожским сцикунчиком", а его отца – тупым.

Издание отмечает, что заявление в Нацсовет подала гражданка Касьяненко.

Телеканал "Прямий" начал вещание в августе 2017 года. Его связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Официально канал принадлежит Владимиру Макеенко.

Теги: телевидение, Украина, Нацсовет, проверки, Прямий
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