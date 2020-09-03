Нацсовет аннулировал лицензию на вещание радио "Прямий FM"

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания провел проверку, которая показала, что радиостанция "Прямий FM" не запустил вещание в городе Марганце Днепропетровской области и городе Лубны Полтавской области, как это предусматривала его лицензия.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию на вещание радиостанции "Прямий FM". Такое решение было принято во время заседания Нацсовета 3 августа.

Нацсовет провел проверку, которая показала, что "Прямий FM" не запустил вещание на частоте 91,5 мГц в городе Марганце Днепропетровской области и 104,5 мГц в городе Лубны Полтавской области, как это предусмотрено лицензией.

Изначально член Нацсовета Александр Ильяшенко предлагал объявить "Прямому" предупреждение. Однако другой представитель совета Олег Черныш отметил, что согласно законодательству за отсутствие вещания в течение года после получения лицензии предусмотрена санкция в виде аннулирования этой лицензии.

Преложение Черныша поддержали пять членов Нацсовета, двое проголосовали против, один воздержался.

Генпродюсер телеканала "Прямий" Светлана Орловская, которая взяла участь в обсуждении, заявила, что "впервые за всю историю Нацсовета выносится подобное решение об аннулировании всех лицензий", хотя в аналогичных случаях выносили предупреждения. По ее мнению, продолжается давление на канал.

6 сентября 2018 года стало известно, что телеканал "Прямий" решил запустить радиостанцию "Прямий FM", отмечает "Детектор медиа". 9 сентября 2019 года радиостанция "Прямий FM" начала вещание в Киеве, говорится на сайте "Прямого".