Великобритания завершила формальный выход из Евросоюза

С 1 января между Соединенным Королевством и странами ЕС начали действовать новые соглашения о сотрудничестве в области путешествий, торговли, иммиграции и безопасности вместо внутренних договоров ЕС.

В ночь на 1 января завершился формальный этап выхода Великобритании из Европейского союза, пишет BBC.

Как отмечает телерадиокорпорация, 31 декабря в 23.00 по Гринвичу вступили в силу соглашения между Лондоном и Брюсселем о сотрудничестве в области путешествий, торговли, иммиграции и безопасности вместо внутренних договоров ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что это ознаменовало завершение длительного процесса Brexit.

Великобритания перестала быть членом ЕС с 31 января 2020 года – на основании результатов референдума, состоявшегося в июне 2016 года, на котором 51,9% граждан высказались за выход из Евросоюза. До конца года между Великобританией и ЕС действовал переходный период, страна оставалась в едином рынке и на нее распространяться правила Евросоюза.

24 декабря Лондон и Брюссель заключили торговое соглашение, которое предусматривает сохранение свободной беспошлинной торговли между Британией и ЕС. Договор среди прочего регулирует отношения Евросоюза и Соединенного Королевства в сферах торговли, транспортного сообщения, рыболовства, энергетики, безопасности и других областях. Подписание документа позволило избежать "жесткого" Brexit – выхода из ЕС без сделки.