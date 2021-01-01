Премьер Шотландии пообещала вернуть регион в Евросоюз

С 1 января вступило в силу соглашение о торговых взаимоотношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit. В этот же день первый министр Шотландии и глава правительства Никола Стерджен заявила, что регион скоро вернется в ЕС.

Первый министр Шотландии и глава правительства Никола Стерджен заявила, что Шотландия скоро вернется в Евросоюз. Об этом Стерджен написала в своем Twitter.

"Шотландия скоро вернется, Европа. Не выключайте свет", – говорится в ее сообщении.

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on pic.twitter.com/qJMImoz3y0 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 31, 2020

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 1 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Вместе с тем во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовало 62% шотландцев.

В конце декабря ЕС и Великобритания смогли договориться о торговых взаимоотношениях после Brexit, с 1 января 2021 года они вступили в силу.

Власти Шотландии неоднократно высказывались против выхода из ЕС и заявляли о будущем выходе из состава Соединенного Королевства. В сентябре 2014 года шотландцы провели референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

Стерджен в декабре 2019 года заявляла, что Шотландия подаст заявление на проведение нового референдума, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал в проведении референдума.