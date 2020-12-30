Лидеры Евросоюза подписали торговое соглашение с Великобританией

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о подписании справедливой и сбалансированной сделки о торговле и сотрудничестве с Великобританией. Теперь документ должны одобрить в Лондоне.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией. Об этом говорится в заявлении Европейского совета от 30 декабря.

Сделку доставят в Лондон, чтобы ее подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Соглашение станет действительным с 1 января 2021 года, рассказали в ЕС. Агентство Associated Press уточняет, что документ доставят Джонсону на самолете британских военно-воздушных сил.

"Подписанное сегодня соглашение – это результат нескольких месяцев напряженных переговоров, в которых Европейский союз продемонстрировал беспрецедентный уровень единства. Документ справедливый, сбалансированный и полностью защищает фундаментальные интересы Европейского союза. Он обеспечивает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний", – подчеркнул Мишель.

Соглашение рассмотрят Европейский парламент и Евросовет перед тем, как его ратифицирует Европейский союз. Мишель сказал, что Европейский союз готов работать плечом к плечу с Соединенным Королевством.

"Речь идет об изменении климата в преддверии конференции ООН по изменению климата в Глазго, о глобальной реакции на пандемии, в частности о возможном заключении договора о пандемиях. Что касается международных отношений, мы будем стремиться к сотрудничеству по конкретным вопросам, основанным на общих ценностях и интересах", – заключил он.

Парламент Великобритании позже начнет обсуждать соглашение, поскольку для действия документа требуется его одобрение, как и законодательного органа ЕС, который не сможет принять решение в течение нескольких недель, пишет агентство.

Европарламент заявлял о возможном одобрении торгового соглашения с Великобританией на пленарном заседании в марте 2021 года.

Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении после Brexit 24 декабря. Документ касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях. Главный итог этих договоренностей в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС.

Послы стран – членов ЕС одобрили соглашение 28 декабря. Ожидается, что британский парламент рассмотрит его 30 декабря.

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 1 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Переходный период, в течение которого британцы имеют доступ к общему рынку Евросоюза, заканчивается 31 декабря.