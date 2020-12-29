Европарламент может одобрить торговое соглашение с Великобританией в марте

Решение о временном применении торгового соглашения с Великобританией "не является прецедентом и не отменяет установленных обязательств между институтами ЕС", заявили в Европарламенте.

В Европарламенте рассказали о сроках рассмотрения соглашения с Великобританией Фото: EPA

Европейский парламент может одобрить торговое соглашение с Великобританией на пленарном заседании в марте 2021 года. Об этом говорится в заявлении руководства Европарламента, опубликованном 28 декабря после совещания с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье.

"Конференция председателей [фракций] решила [...] рассмотреть предложение о небольшом продлении срока временного применения [договора], допустив ратификацию парламентом во время мартовской пленарной сессии", – говорится в заявлении.

Решение о временном применении соглашения "не является прецедентом и не отменяет установленных обязательств между институтами ЕС", а также не должно служить схемой для будущих процедур согласования, заявили в Европарламенте.

Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении после Brexit 24 декабря. Документ касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях. Главный итог этих договоренностей в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС.

Послы стран – членов ЕС одобрили соглашение 28 декабря. Ожидается, что британский парламент рассмотрит его 30 декабря.

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев.

31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Переходный период, в течение которого британцы имеют доступ к общему рынку Евросоюза, заканчивается 31 декабря.