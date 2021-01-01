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Видео: 5 канал / YouTube

В Киеве проходит марш, посвященный памяти Бандеры. Трансляция

1 января, в день рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, в Киеве проходит марш, посвященный этому событию. Прямую трансляцию из столицы ведет "5 канал". В анонсе мероприятия, который размещен в Facebook, указывается, что националисты проведут факельное шествие, оно будет посвящено 112-й годовщине со дня рождения Бандеры. Центр Киева усиленно охраняется, отмечает столичная полиция.

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Теги: Степан Бандера, марш, националисты, трансляция, шествие, память
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