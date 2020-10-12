Глава Украинского института нацпамяти встретится с польским коллегой в ноябре

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в ноябре в Варшаве обсудит с польским коллегой, директором Института национальной памяти Польши Ярославом Шареком наиболее чувствительные для сторон направления.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в комментарии "Укринформу" заявил, что на начало ноября запланирована его встреча с польским коллегой, директором Института национальной памяти Польши Ярославом Шареком.

Об этом стороны договорились во время встречи президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

"Мы имели в кулуарах короткие переговоры и договорились о рабочей встрече в начале ноября в Варшаве", – отметил Дробович.

По его словам, вопросами для обсуждения на этой встрече должны стать наиболее чувствительные для сотрудничества направления. В том числе мероприятия по сохранению памяти и мемориализации, поисковые и эксгумационные работы, увековечение и восстановление мест захоронений, потенциальные публикации материалов форума историков предыдущих лет.

Дробович подчеркнул, что оптимистично настроен на диалог с польским коллегой.

"Для нас важно сейчас полное восстановление на горе Монастыр доски, о которой говорил президент [Зеленский]. В своем выступлении он сказал, что мы ожидаем восстановления имен, и я думаю, после того вообще никаких проблем не будет, уже даже готов краткий список мест поисковых работ и эксгумации, которым взаимно поляки и украинцы обменялись для реализации на ближайшее время", – добавил глава Украинского института нацпамяти.

В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков. 11 июля 2019 года Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию. 31 августа после встречи с Дудой Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

27 сентября Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.

20 января 2020 года стало известно, что неизвестные разрушили мемориальную табличку на месте захоронения 62 воинов Украинской повстанческой армии и мирных украинцев, сорвали вышитые рушники и выбросили их в мусорную яму. МИД Польши назвал инцидент попыткой подрыва отношений между странами.

Накануне визита Дуды в Украину мемориал отреставрировали. Однако представители украинской диаспоры выразили недовольство тем, что на новой памятной табличке нет имен и фамилий павших.

11–13 октября Дуда посещает Украину с официальным визитом, в Киеве прошли переговоры на высшем уровне.