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Зеленский о мемориале на польской горе Монастыр: Ожидаем восстановления полного списка имен погибших

Украина и Польша уже предприняли шаги навстречу в решении исторических споров, теперь Киев ожидает завершения восстановления памятника на горе Монастыр, сказал украинский президент Владимир Зеленский. 10 октября стало известно, что польские власти заменили разрушенный вандалами памятник табличкой, на которой отсутствуют фамилии украинцев, погибших в этом месте в 1945 году.

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Зеленский сообщил, что просил Дуду содействовать восстановлению мемориала
Зеленский сообщил, что просил Дуду содействовать восстановлению мемориала
Фото: ЕРА

В Украине надеются, что польская сторона завершит работу над восстановлением братской могилы воинов УПА и мирных украинцев на горе Монастыр в Подкарпатском воеводстве. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве 12 октября сказал украинский президент Владимир Зеленский, передает корреспондент "ГОРДОН".

Он отметил, что обе страны предприняли шаги навстречу друг другу в решении споров, касающихся исторической памяти. С украинской стороны снят запрет на поисковые работы для польских ученых и археологов, а поляки реконструировали памятную плиту на мемориале на горе Монастыр.

"В течение пяти последних лет это место памяти находилось в разрушенном состоянии. Я лично просил господина президента решить этот вопрос, и это было сделано. В дальнейшем мы ожидаем восстановления на могиле полного списка имен погибших украинцев", – заявил Зеленский.

20 января стало известно, что неизвестные разрушили мемориальную табличку на месте захоронения 62 воинов Украинской повстанческой армии и мирных украинцев, сорвали вышитые рушники и выбросили их в мусорную яму. МИД Польши назвал инцидент попыткой подрыва отношений между странами.

Накануне визита Дуды в Украину мемориал отреставрировали. Однако представители украинской диаспоры выразили недовольство тем, что на новой памятной табличке нет имен и фамилий павших.

С 2015 года это второй случай осквернения могилы украинцев, погибших от рук советского НКВД в марте 1945 года. Тогда мемориальная табличка на горе Монастыр была разбита, а крест выкрашен в белый и красный цвета.

Теги: Украина, Польша, диаспора, вандализм, история, Владимир Зеленский, мемориал, украинцы, Анджей Дуда, могила, память
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