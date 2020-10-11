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ПОЛИТИКА

В Польше восстановили памятник на могиле украинцев, но украинская диаспора недовольна

В январе вандалы осквернили могилу воинов УПА и мирных украинцев на горе Монастыр. Накануне визита в Украину президента Польши Анджея Дуды власти установили новый памятник, однако на нем больше нет имен и фамилий погибших.

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С памятника исчезли имена и фамилии погребенных
С памятника исчезли имена и фамилии погребенных
Фото: nasze-slowo.pl

Накануне официального визита президента Польши Анджея Дуды в Украину на горе Монастыр возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве установили новый памятник на украинском воинском захоронении вместо разрушенного вандалами. Об этом 10 октября сообщило издание украинской диаспоры "Наше слово".

На новой памятной табличке написано: "Братская могила украинцев, погибших в битве с советским НКВД в монастырских лесах в ночь со 2-го на 3 марта 1945 года". Однако, в отличие от разрушенного памятника, на ней нет фамилий погибших, отмечает издание.

"Наше слово" напоминает, что установка памятника в Верхрате в прежнем виде была согласована в результате диалога Объединения украинцев в Польше и Всемирного объединения солдат Армии Крайовой. На могиле были размещены только имена, фамилии и даты рождения погребенных без воинских званий и символики, а также выгравирована надпись: "Погибли в борьбе за Украину". Сейчас она отсутствует.

Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в своем Facebook назвал действия польской стороны "брутальными" и нарушающими межгосударственные соглашения, отметив, что Варшава представит установку таблички как шаг навстречу Украине.

"Украинская власть может сделать вид, что не заметила пренебрежительного подхода, и говорить о нормализации отношений. Хотя должна была бы вспомнить о достоинстве и о том, что настоящие партнерские отношения строятся только на взаимном уважении", – считает Вятрович.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10218158365730109

20 января стало известно, что неизвестные разрушили мемориальную табличку на месте захоронения 62 воинов Украинской повстанческой армии и мирных украинцев на горе Монастыр, сорвали вышитые рушники и выбросили их в мусорную яму. МИД Польши назвал инцидент попыткой подрыва отношений между странами.

С 2015 года это второй случай осквернения могилы. Тогда мемориальная табличка была разбита, а крест был выкрашен в белый и красный цвета. Восстановления памятника за счет польских властей в 2018 году добивался посол Украины Андрей Дещица.

В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков.

11 июля 2019 года Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию.

31 августа после встречи с Дудой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории. 27 сентября 2019 года Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.

Теги: Украина, Польша, памятник, Владимир Вятрович, диаспора, УПА, мемориал, украинцы, Анджей Дуда, погибшие, могила
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