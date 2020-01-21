Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

МИД Польши назвал осквернение могилы украинцев на горе Монастыр попыткой подрыва отношений между странами

20 января стало известно об осквернении мемориальной таблички и рушников на могиле воинов УПА и мирных украинцев на горе Монастыр возле села Верхрата в Польше. Министерство иностранных дел Польши выразило сожаление в связи с "провокационным инцидентом".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Части мемориальной таблички и рушники выбросили в яму
Части мемориальной таблички и рушники выбросили в яму
Фото: nasze-slowo.pl

Провокация на могиле украинцев на горе Монастыр возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве является попыткой поссорить Польшу с Украиной. Об этом министерство иностранных дел Польши сообщило в Twitter 21 января.

"В свете последних попыток поссорить народы Европы на исторической почве мы видим очередные действия, имеющие целью поставить под сомнение добрососедские отношения, на этот раз – с Украиной. Мы с сожалением воспринимаем очередной провокационный инцидент на горе Монастыр. Соответствующие службы Польши займутся этой ситуацией", – сказано в сообщении.

20 января стало известно, что неизвестные разрушили мемориальную табличку на месте захоронения воинов Украинской повстанческой армии и мирных украинцев на горе Монастыр, сорвали вышитые рушники и выбросили их в мусорную яму. С 2015 года это второй случай осквернения могилы.

В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков.

11 июля 2019 года президент Польши Анджей Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию.

31 августа после встречи с Дудой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

27 сентября Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.

Теги: Украина, МИД Польши, провокации, УПА, мемориал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS