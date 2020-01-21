МИД Польши назвал осквернение могилы украинцев на горе Монастыр попыткой подрыва отношений между странами

20 января стало известно об осквернении мемориальной таблички и рушников на могиле воинов УПА и мирных украинцев на горе Монастыр возле села Верхрата в Польше. Министерство иностранных дел Польши выразило сожаление в связи с "провокационным инцидентом".

Провокация на могиле украинцев на горе Монастыр возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве является попыткой поссорить Польшу с Украиной. Об этом министерство иностранных дел Польши сообщило в Twitter 21 января.

"В свете последних попыток поссорить народы Европы на исторической почве мы видим очередные действия, имеющие целью поставить под сомнение добрососедские отношения, на этот раз – с Украиной. Мы с сожалением воспринимаем очередной провокационный инцидент на горе Монастыр. Соответствующие службы Польши займутся этой ситуацией", – сказано в сообщении.

Wobec ostatnich prób sk * ócenia narodów Europy na tle historycznym, obserwujemy kolejne dzia * ania maj * ce podwa * y * dobros * siedzkie relacje Polski, tym razem z Ukrain * . Odnotowujemy z ubolewaniem kolejny prowokacyjny incydent w Monasterze. Odpowiednie s * u * by zbadaj * spraw * . — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP * (@MSZ_RP) January 21, 2020

20 января стало известно, что неизвестные разрушили мемориальную табличку на месте захоронения воинов Украинской повстанческой армии и мирных украинцев на горе Монастыр, сорвали вышитые рушники и выбросили их в мусорную яму. С 2015 года это второй случай осквернения могилы.

В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков.

11 июля 2019 года президент Польши Анджей Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию.

31 августа после встречи с Дудой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

27 сентября Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.