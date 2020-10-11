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Дуда начал трехдневный визит в Украину

На 12 октября намечена встреча президента Украины Владимира Зеленского с его польским коллегой Анджеем Дудой в Киеве, затем глава польского государства посетит Одессу. Планируется подписание двух важных экономических соглашений.

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Дуда прибыл в Украину
Дуда прибыл в Украину
Фото: prezydent.pl

11 октября президент Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Украину, сообщила его канцелярия.

В первый день визита он с женой Агатой посещает польское военное кладбище в Быковне Киевской области для чествования 80-й годовщины Катынской трагедии; затем президент поставит символическую корзину с колосьями пшеницы перед памятником жертвам Голодомора 1932–1933 годов и зажжет свечи перед крестом героев Небесной сотни.

12 октября в Киеве состоятся переговоры Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. По словам главы канцелярии Казимежа Щерского, политическая часть переговоров будет посвящена двустороннему сотрудничеству, евроатлантическим устремлениям Украины, а также региональным вопросам, включая ситуацию в Беларуси.

Темой переговоров также будут исторические вопросы. Дуду будет сопровождать глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек, у которого будет возможность встретиться с украинским коллегой Антоном Дробовичем, отметил Щерский.

13 октября Дуда посетит Одессу, где намечено подписание двух важных экономических соглашений. Первое касается возможности польской компании PGNiG участвовать в приватизации энергетического и газового секторов Украины. Второй контракт будет касаться сотрудничества между Одесским и Гданьским портами.

Дуда перед поездкой написал твит на украинском языке, в котором подчеркнул важность польско-украинских контактов в условиях пандемии.

"Много хозяйственных секторов зависят от налаживания лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Польшей и Украиной очень прочные, и мы вместе работаем ради их усиления", – заявил он.

Визит польского президента в Украину планировался на апрель, но был отменен из-за вспышки коронавируса. После переизбрания Дуды на пост главы государства в июле Зеленский подтвердил приглашение.

Теги: Киев, Украина, Одесса, Польша, экономика, Украинский институт национальной памяти, переговоры, Голодомор, Быковня, Владимир Зеленский, Катынь, Гданьск, Анджей Дуда, визит, PGNiG, соглашение, сотрудничество
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