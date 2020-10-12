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Украина и Польша подписали договор о расширении доступа к объектам приватизации

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко и председатель государственной компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Ежи Квецинский подписали договор о широком доступе к информации об объектах приватизации в Украине.

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Договор был подписан в присутствии Зеленского (справа) и президента Польши Анджея Дуды (слева)
Договор был подписан в присутствии Зеленского (справа) и президента Польши Анджея Дуды (слева)
Фото: president.gov.ua

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко и председатель государственной нефтегазовой компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) Ежи Квецинский подписали договор о неразглашении потенциальным покупателем информации об объектах приватизации. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба президента Украины.

Документ позволит компании PGNiG в условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации в Украине, чтобы с полнотой знаний об активах включиться в борьбу за них, сказано в сообщении.

В Офисе президента Украины отметили, что начало сотрудничества ФГИУ с PGNiG должно дать сигнал инвесторам других стран, что Украина открыта для инвестиций.

Договор был подписан в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды, подчеркнули в ОПУ.

11–13 октября Дуда посещает Украину с официальным визитом.

В марте 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

До пандемии коронавируса планировалось, что в текущем году приватизация принесет государственному бюджету около 12 млрд грн, из них 6 млрд грн  от малой приватизации, а 6 млрд грн  от большой, сообщал "Укринформ" со ссылкой на Сенниченко. В целом ФГИ прогнозировал продажу 500 предприятий до конца года.

В перечень объектов большой приватизации на 2020 год, который был утвержден Кабмином Украины, вошли ряд облэнерго, ТЭЦ, государственное предприятие "Артемсоль", ПАО "Азовмаш" и другие предприятия. Ни одно из этих предприятий пока не продано.

Теги: Украина, Польша, инвестиции, Фонд госимущества, приватизация, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Дмитрий Сенниченко
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