Украина и Польша договорились урегулировать проблему школ национальных меньшинств отдельным соглашением

В Польше высказывали озабоченность в связи с украинским законом "Об образовании". Согласно совместному заявлению президентов двух стран, Владимира Зеленского и Анджея Дуды, вопросы функционирования школ польского меньшинства в Украине и украинского меньшинства в Польше будут урегулированы межправительственным договором.

Вопросы функционирования польских школ в Украине и украинских школ в Польше будут урегулированы отдельным межправительственным соглашением. Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды по итогам переговоров, которые прошли 12 октября в Киеве. Текст заявления приводит пресс-служба главы Украинского государства.

"Мы подтверждаем важность защиты прав национальных меньшинств в Украине и Республике Польша, в частности в области образования, в соответствии со взятыми международными обязательствами и двусторонними соглашениями. Основы функционирования школ польского меньшинства в Украине и школ украинского меньшинства в Польше будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке", – отметили президенты.

5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "Об образовании". Документ, в частности, расширяет использование украинского языка в обучении.

Свое беспокойство по поводу "языковой" статьи закона выразили Венгрия, Румыния, Молдова и Польша. В Варшаве предостерегали Украину от нарушения международных обязательств.