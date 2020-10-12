Зеленский и Дуда осудили надругательство над памятниками и подчеркнули важность эксгумации жертв конфликтов ХХ века

Украинские и польские органы власти должны осуществлять надлежащую опеку над местами захоронений и памятниками культуры, говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.

Украина и Польша осознают важность чествования памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века и осуждают вандализм в памятных местах. Об этом по итогам переговоров, которые прошли 12 октября в Киеве, заявили президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

"Осуждаем преступления против человечности, в частности, совершенные на почве ненависти, и считаем, что они не могут быть никоим образом оправданы. Признаем важность достойного увековечения памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века. Подчеркиваем необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации этих жертв в Украине и Польше, чтобы отдать должное их памяти и их еще живым родственникам и потомкам в духе уважения исторической правды", – сказано в заявлении.

Президенты призывают соответствующие органы власти осуществлять надлежащую опеку над памятниками культуры и местами захоронений украинцев в Польше и поляков в Украине.

В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков.

11 июля 2019 года Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию.

31 августа после встречи с Дудой Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории. 27 сентября 2019 года Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.

В Украине также фиксировались случаи осквернения польских мемориалов.