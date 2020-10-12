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Дуда: Любое перемещение границ после Второй мировой войны является недопустимым. Вопрос Крыма очень важен

Польша выступает за восстановление контроля Украины над всей территорией, включая Крым, и за сохранение санкций против России. Об этом заявил в Киеве польский президент Анджей Дуда.

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Дуда заверил Зеленского, что Польша стоит плечом к плечу с Украиной по вопросу территориальной целостности
Дуда заверил Зеленского, что Польша стоит плечом к плечу с Украиной по вопросу территориальной целостности
Фото: ЕРА

Оккупация Россией полуострова Крым и части Донецкой и Луганской областей является неприемлемой, Польша выступает за восстановление международно признанных границ Украины. Об этом 12 октября на совместной пресс-конференции в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Польша стоит плечом к плечу с Украиной в вопросе возвращения границ Украины к международно признанным. А это означает как возвращение контроля Украины над частью Донецкой и Луганской областей, так и возвращение контроля Украины над Крымом. Я четко хочу подчеркнуть: вопрос Крыма здесь также очень важен", – сказал Дуда.

Он напомнил, говорит о необходимости деоккупации Крыма не только в Киеве и в Варшаве, но и на международных форумах.

"Санкции, которые были приняты в связи с российской агрессией, для нас абсолютно естественны. Мы считаем, что, пока не закончится оккупация, политика санкций должна решительно продолжаться. Будем постоянно апеллировать к государствам Евросоюза, другим международным сообществам. Для нас ситуация ясная: любое перемещение границ после Второй мировой войны, несмотря на право народов на самоопределение, является недопустимым. Международное сообщество не может с этим согласиться и, я надеюсь, не будет на это соглашаться", – отметил польский президент.

Зеленский поблагодарил Дуду за четкую позицию о необходимости сохранения санкций против России.

"Рад, что наши взгляды с президентом Дудой о путях завершения войны совпадают. Я очень ценю ваше личное внимание к Украине, четкую позицию в отношении ее суверенитета и территориальной целостности, а также то, что международное давление и санкции на Российскую Федерацию должны продолжаться до полной деоккупации территории Украины, включая полуостров Крым", – сказал он на пресс-конференции.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Вскоре после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

11–13 октября Дуда посещает Украину с официальным визитом.

Теги: Россия, Украина, Польша, санкции, оккупация, аннексия, Вторая мировая война, Владимир Зеленский, Анджей Дуда
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