Зеленский рассчитывает, что в 2025 году Польша поможет процессу вступления Украины в ЕС

Украина благодарна Польше, остающейся локомотивом процесса сближения с Евросоюзом. Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский.

Председательство Польши в Совете Евросоюза в 2025 году поможет Украине добиться полноправного членства в блоке. Такое мнение на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве 12 октября выразил украинский президент Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы благодарны нашим польским друзьям, которые продолжают быть локомотивом приближения Украины к Европейскому союзу. Наша стратегическая цель – полноправное членство в ЕС. Надеюсь, что председательство Польши в Совете ЕС в 2025 году будет максимально способствовать достижению этой цели", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Польша также оказывает практическую помощь в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО.

Украина в 2014 году подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом; курс на получение полноправного членства в ЕС также закреплен в Конституции страны.

В августе 2020 года Зеленский говорил, что не все страны Евросоюза желают видеть Украину в ЕС, однако Европейский союз в целом хочет, чтобы Украина получила членство.

11–13 октября Дуда посещает Украину с официальным визитом, в Киеве прошли переговоры на высшем уровне.