Украина откроет еще одно Генконсульство в Польше

Кроме Люблина, Гданьска и Кракова, консульство Украины будет действовать в польском Вроцлаве, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Украина откроет Генеральное консульство в польском Вроцлаве в 2021 году. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве 12 октября сообщил украинский президент Владимир Зеленский, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Украина желает обеспечить своим гражданам надлежащую консульскую опеку. В частности, украинцам, которые пребывают в Республике Польша. Поэтому я принял решение об открытии нового Генерального консульства в городе Вроцлаве. Ожидаю, что оно заработает уже в следующем году", – сказал Зеленский.

На данный момент, кроме посольства в Варшаве, работают консульства Украины в Люблине, Кракове и Гданьске.

Дуда оценивал численность украинцев, которые живут и работают в Польше, в 1 млн.