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Шмыгаль: Мое отношение к Бандере простое

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал лидера ОУН Степана Бандеру исторической фигурой, которая боролась за независимость Украины.

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Шмыгаль: Человек положил свою жизнь на создание независимого государства Украина
Шмыгаль: Человек положил свою жизнь на создание независимого государства Украина
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "BBC News Україна" рассказал о своем отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере.

"Бандера – это человек, который своей жизнью боролся за независимость Украины в то время, когда в принципе не было демократических рычагов этой борьбы. Этот человек положил свою жизнь на создание независимого государства Украина", – сказал премьер-министр.

Глава правительства отметил, что способы и методы, которые использовал Бандера, "оценивают историки, политики и политологи".

"Мое отношение к Бандере простое: историческая фигура, которая сыграла свою роль в становлении украинского независимого государства", – объяснил Шмыгаль.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ. Похоронен в Мюнхене.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который провели в Украине в октябре 2018 года (более новых исследований найти не удалось), 36% респондентов к Бандере относились позитивно, а 34% – негативно.

Теги: Украина, Степан Бандера, независимость, история, политика, националисты, Денис Шмыгаль
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