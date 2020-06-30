Шмыгаль: Мое отношение к Бандере простое

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "BBC News Україна" рассказал о своем отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере.
"Бандера – это человек, который своей жизнью боролся за независимость Украины в то время, когда в принципе не было демократических рычагов этой борьбы. Этот человек положил свою жизнь на создание независимого государства Украина", – сказал премьер-министр.
Глава правительства отметил, что способы и методы, которые использовал Бандера, "оценивают историки, политики и политологи".
"Мое отношение к Бандере простое: историческая фигура, которая сыграла свою роль в становлении украинского независимого государства", – объяснил Шмыгаль.
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ. Похоронен в Мюнхене.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который провели в Украине в октябре 2018 года (более новых исследований найти не удалось), 36% респондентов к Бандере относились позитивно, а 34% – негативно.