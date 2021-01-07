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Пелоси: Мой телефон взрывается от слов "импичмент, импичмент, импичмент"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что президент США Дональд Трамп не должен более оставаться у власти, и заявляет, что многие конгрессмены требуют импичмента.

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Пелоси: Каждый день с Трампом может стать для Америки шоу ужасов
Пелоси: Каждый день с Трампом может стать для Америки шоу ужасов
Фото: EPA

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на сегодняшней пресс-конференции призвала к срочному отстранению президента Дональда Трампа от власти. Видео выступления опубликовано в ее Twitter.

Пелоси назвала президента Трампа "очень опасным человеком, который не должен оставаться у власти", добавив, что "это срочно, это чрезвычайная ситуация высочайшего масштаба".

На вопрос, как долго она будет ждать, чтобы увидеть, будет ли задействована 25-я поправка (поправка определяет порядок установления временной недееспособности президента США, вице-президент начинает исполнять его обязанности. – "ГОРДОН"), прежде чем попытаться провести импичмент, Пелоси ответила: "Хотя осталось всего 13 дней, любой день может стать для Америки шоу ужасов".

По словам спикера, многие конгрессмены также в этом заинтересованы. "Мой телефон взрывается от слов "импичмент, импичмент, импичмент", – подчеркнула она.

На вопрос о том, сколько времени она даст вице-президенту Майку Пенсу, чтобы принять меры, Пелоси ответила: "Я не знаю, как быстро он может отреагировать, посмотрим. Я не думаю, что потребуется много времени, чтобы получить ответ от вице-президента. Будет либо "да", либо "нет".

В Конгрессе США уже готовят документы для инициирования импичмента Трампа. Кризис был вызван призывом Трампа к своим соратникам идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге митингующие взяли штурмом Капитолий, во время беспорядков погибло четыре человека, а в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

Если Палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, то это будет уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

В том разговоре Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию"

В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонила обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джексона и Билла Клинтона.

Теги: выборы, Конгресс США, импичмент, Дональд Трамп, выборы в США, Нэнси Пелоси, выборы президента США 2020, импичмент Трампа
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