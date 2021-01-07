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Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию

Избранный президент США Джо Байден считает, что сторонники президента США Дональда Трампа, которые 6 января взяли штурмом здание Капитолия, являются террористами.

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Байден отказался комментировать возможный импичмент Трампа
Байден отказался комментировать возможный импичмент Трампа
Фото: EPA

Избранный президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в том, что тот подстрекал к насилию, что вылилось в произошедшие накануне беспорядки в Вашингтоне. Видео выступления было опубликовано в его Twitter.

Он обвинил действующего президента в том, что он "развязал тотальное нападение на институты демократии" США. По мнению Байдена, за четыре года у власти Трамп "ясно выразил свое презрение к нашей демократии, нашей конституции и верховенству закона".

Байден резко высказался в адрес Трампа, заявив, что он "подстрекал толпу к нападению на Капитолий, пыталcя использовать толпу, чтобы заставить замолчать голоса почти 160 миллионов американцев, набравшихся храбрости перед лицом пандемии, которая угрожала их здоровью и их жизни, чтобы проголосовать за священный бюллетень".

Байден подчеркнул, что сторонники Трампа, которые проникли в здание Капитолия, являются террористами. "Это не было инакомыслие, это не был беспорядок, это не был протест. Это был хаос. Не смейте называть их протестующими. Они были бунтующей толпой. Мятежники. Местные террористы", – заявил политик.

Байден назвал 6 января одним из самых мрачных дней в истории Америки и повторил, что это было "беспрецедентным нападением на нашу демократию".

В то же время политик заявил, что не будет отвечать на вопросы, касающиеся применения 25-й поправки (определяющей порядок действий при досрочном применении полномочий президента) к Трампу.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был несогласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Теги: выборы, протесты, Джо Байден, Конгресс США, Вашингтон, Дональд Трамп, выборы в США, выборы президента США 2020
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