Республиканцы могут поддержать отстранение Трампа – СМИ

Республиканцы опасаются, что в оставшиеся 13 дней до конца президентского срока Дональда Трампа в США могут произойти новые беспорядки. Об этом изданию Axios сообщили источники в Республиканской партии.

6 января Трамп призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена Фото: EPA

В Республиканской партии рассматривают несколько вариантов мер влияния на президента США Дональда Трампа с целью предотвращения новых беспорядков в стране. Об этом 7 января пишет издание Axios, ссылаясь на источники в партии.

Среди мер названы порицание, импичмент и применение 25-й поправки к конституции США (поправка определяет порядок установления временной недееспособности президента США, вице-президент начинает исполнять его обязанности. – "ГОРДОН").

По информации издания, такие варианты обсуждают нынешние и бывшие помощники главы Белого дома, лоббисты и политические консультанты, которые спокойно относились к Трампу или терпели его до штурма Капитолия.

"Высокопоставленные чиновники Госдепартамента поощряют обсуждение 25-й поправки вместе с другими должностными лицами Белого дома и других ведомств", – сказано в материале.

Axios подчеркивает, что республиканцы в ярости из-за действий Трампа, который, по их мнению, провоцирует атаку на демократию и позорит их партию.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был несогласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.