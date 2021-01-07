ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Возмущены, расстроены, решительно осуждают. Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия

Лидеры планеты единогласно осудили сторонников президента США Дональда Трампа, устроивших беспорядки в Вашингтоне, и выразили веру в то, что США преодолеют кризис.

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События 6 января в Вашингтоне называют "позорными" и "шокирующими"
События 6 января в Вашингтоне называют "позорными" и "шокирующими"
Фото: EPA

Главы многих стран и их представители осудили события в Конгрессе США в среду, 6 января, когда сторонники президента Трампа ворвались в Капитолий. Ключевые высказывания мировых лидеров – в материале "ГОРДОН".

"Позорные сцены в Конгрессе США. Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире, и сейчас очень важно обеспечить мирную и упорядоченную передачу власти", – написал в Twitter британский премьер-министр Борис Джонсон.

Канцлер Германии Ангела Меркель "разозлена и расстроена" штурмом Капитолия и осуждает Трампа.

"Это зрелище меня разозлило и расстроило. Я глубоко сожалею, что президент Трамп с ноября и вплоть до вчерашнего дня так и не признал поражение. Сомнения в исходе выборов сеялись сознательно, и в итоге была создана атмосфера, в которой стали возможны события минувшей ночи", – заявила она на пресс-конференции. Видео выступления опубликовал в Twitter ее представитель Стивен Сейберт. 

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и избирательниц и перестать попирать демократию".

"Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результат этих демократических выборов нужно уважать", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я верю в силу американских учреждений и в демократию. В ее основе лежит мирная передача власти. Джо Байден победил на выборах", – написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Австрии Александер ван дер Беллен выразил глубокое беспокойство происходящим в Соединенных Штатах. Он назвал беспорядки "провоцируемым популистами антидемократическим нападением на сердце американской демократии". "Я убежден, что США защитят эти демократические правила, даже если нынешний президент медлит", – написал он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил огорчение в связи с беспорядками, сообщает пресс-служба организации. Гутерриш считает, что "в таких случаях очень важно, чтобы политические лидеры убеждали своих сторонников воздерживаться от насилия, а также призывали их уважать демократический процесс и верховенство закона".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что американская демократия всегда вдохновляла миллионы людей и его лично, и он не сомневается, что она вновь восторжествует. Об этом сообщает пресс-служба израильского правительства. "Беззаконие и насилие – это противоположность ценностям, которые, как мы знаем, лелеют американцы и израильтяне. Вчерашнее буйство в Капитолии было позорным актом, который необходимо решительно осудить", – сказал он. 

Министерство иностранных дел Турции в среду призвало своих граждан, находящихся в США, избегать скоплений людей и противостояний. "Мы призываем все стороны в США сохранять сдержанность и здравый смысл. Мы верим, что США полностью преодолеют этот внутриполитический кризис", – говорится в сообщении ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его вдохновила стойкость Конгресса США, который всего через несколько часов после беспорядков провел заседание.

Александр Лукашенко отметил, что "плохо, когда идут на штурм и гибнут люди", но счел, что в беспорядках в США "есть некая справедливость", а также использовал американские события как повод, чтобы снова призвать "успокоиться" протестующих в Беларуси.

В России первые лица государства до сих пор публично не отреагировали на события в Вашингтоне. Однако на сайте МИД РФ появился комментарий представительницы ведомства Марии Захаровой, которая, отметив, что эти события являются внутренним делом США, раскритиковала электоральную систему в Америке как "архаичную и не отвечающую современным демократическим стандартам".

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был не согласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Теги: Ангела Меркель, ООН, выборы, демократия, Йенс Столтенберг, Биньямин Нетаньяху, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, выборы в США, Мария Захарова, выборы президента США 2020
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