ГОРДОН
 
 
МИР

Пенс был в ярости из-за действий Трампа – сенатор

Вице-президент США Майк Пенс был очень расстроен из-за президента Дональда Трампа и штурма Капитолия его сторонниками. Об этом заявил сенатор от штата Оклахома, член Республиканской партии Джеймс Инхоф.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Инхоф заявил, что никогда не видел Пенса (на фото) таким злым, как после штурма Капитолия
Инхоф заявил, что никогда не видел Пенса (на фото) таким злым, как после штурма Капитолия
Фото: EPA

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс был в ярости из-за действий президента США Дональда Трампа и событий, произошедших в Вашингтоне 6 января. Об этом заявил член Республиканской партии, сенатор от штата Оклахома Джеймс Инхоф, пишет Washington Times.

По его словам, Пенс был очен очень расстроен из-за президента. Инхоф отметил, что никогда не видел Пенса таким злым. Сенатор и виице-президент долго разговаривали, Пенс высказал сожаление о случившемся. 

"Он сказал: "После всего, что я сделал для Трампа..." – приводит издание слова Инхофа.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был несогласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, Вашингтон, беспорядки, Дональд Трамп, Оклахома, Майк Пенс, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сбылась еще одна мечта". Grosu с Полянским похвастались самодельными кольцами
"Сбылась еще одна мечта". Grosu с Полянским похвастались самодельными кольцами
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
Саша Барон Коэн заявил, что после премьеры второй части фильма о Борате "запер своего персонажа в шкафу"
Саша Барон Коэн заявил, что после премьеры второй части фильма о Борате "запер своего персонажа в шкафу"
alyona alyona показала семейное застолье на Рождество
alyona alyona показала семейное застолье на Рождество
  "Видите, как это ужасно?" 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в кино. Видео
  "Видите, как это ужасно?" 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в кино. Видео
Жена Остапчука рассекретила свой возраст и рассказала, на каком языке разговаривает с мужем
Жена Остапчука рассекретила свой возраст и рассказала, на каком языке разговаривает с мужем
Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ
Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
В дом Деппа в Лос-Анджелесе проникла грабительница – СМИ
В дом Деппа в Лос-Анджелесе проникла грабительница – СМИ
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Размораживаем улыбки". Дан Балан позировал на фото с куском льда
"Размораживаем улыбки". Дан Балан позировал на фото с куском льда
  Сооснователь "Квартета И" Барац: Пару раз мне поступали недвусмысленные предложения от геев
  Сооснователь "Квартета И" Барац: Пару раз мне поступали недвусмысленные предложения от геев G
Дмитрий ГОРДОН
"Самое идеальное тело во всем мире". 51-летняя Лопес выставила оголенные ягодицы
"Самое идеальное тело во всем мире". 51-летняя Лопес выставила оголенные ягодицы
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
Переболевшая COVID-19 Дедженерес была замечена в Калифорнии на прогулке со своей избранницей. Фото
Переболевшая COVID-19 Дедженерес была замечена в Калифорнии на прогулке со своей избранницей. Фото
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS