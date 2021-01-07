Пенс был в ярости из-за действий Трампа – сенатор

Вице-президент США Майк Пенс был очень расстроен из-за президента Дональда Трампа и штурма Капитолия его сторонниками. Об этом заявил сенатор от штата Оклахома, член Республиканской партии Джеймс Инхоф.

Инхоф заявил, что никогда не видел Пенса (на фото) таким злым, как после штурма Капитолия Фото: EPA

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс был в ярости из-за действий президента США Дональда Трампа и событий, произошедших в Вашингтоне 6 января. Об этом заявил член Республиканской партии, сенатор от штата Оклахома Джеймс Инхоф, пишет Washington Times.

По его словам, Пенс был очен очень расстроен из-за президента. Инхоф отметил, что никогда не видел Пенса таким злым. Сенатор и виице-президент долго разговаривали, Пенс высказал сожаление о случившемся.

"Он сказал: "После всего, что я сделал для Трампа..." – приводит издание слова Инхофа.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был несогласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.