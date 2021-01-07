Лукашенко про штурм Капитолия: В этом есть некая справедливость

Александр Лукашенко использовал беспорядки в Вашингтоне как повод еще раз осудить протесты оппозиции в Беларуси.

Александр Лукашенко считает, что в беспорядках в здании Конгресса США "есть некая справедливость" со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил сегодня во время посещения храма Воздвижения Креста Господня в Минске, сообщает его пресс-служба.

"Кто бы мог подумать, что сегодня в ночь (ну, по-нашему) будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди", – сказал Лукашенко.

Поэтому, считает он, белорусам тоже не следует выходить на протесты.

"Поэтому нам надо собраться, нам надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить", – заявил Лукашенко.

В противном случае, уверен Лукашенко, в Беларусь придут войны и столкновения.

"Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит в центре Европы. Это схватка. И, не дай бог, она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов", – считает он.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был несогласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.