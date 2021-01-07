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ПОЛИТИКА

Яценюк сравнил Украину и Америку: Мы сумели защитить право и демократию законным и цивилизованным способом

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что в свете событий в Вашингтоне стоит упомянуть пример Украины.

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Яценюк: Прямые враги демократии во главе с Кремлем распространяют по миру угрозы невежества, популизма, лжи и политического хаоса
Яценюк: Прямые враги демократии во главе с Кремлем распространяют по миру угрозы невежества, популизма, лжи и политического хаоса
Фото: depositphotos.com

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что после утверждения Конгрессом США победы президента Джозефа Байдена как Америка, так и Украина станут сильнее. Об этом он написал в своем Facebook.

Яценюк прокомментировал беспорядки в Вашингтоне, назвав их вызовом мировой демократии. "Украина хочет единства Соединенных Штатов. Украина хочет видеть мудрое лидерство Джозефа Байдена", – написал он.

События 6 января под Капитолием политик охарактеризовал как угрозы неуважения к верховенству права, демократическим нормам и стандартам, институтам демократии и самому понятию справедливости.

"Это также угрозы невежества, популизма, лжи и политического хаоса, который так активно распространяют по миру как политические авантюристы, так и прямые враги демократии во главе с Кремлем", – написал он.

Яценюк также подчеркнул, что и в 2004-м, и в 2014 годах при исключительно сложных обстоятельствах Украина нашла все демократические средства, чтобы выйти из "драматических кризисов, вызванных управляемыми Москвой политиками".

"Наш пример стоит упоминания сегодня. Мы сумели защитить право и демократию законным и цивилизованным способом. Америка станет сильнее. Мировая демократия станет сильнее. Украина станет сильнее. Верю в это", – написал Яценюк.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2003627593124699

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был несогласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Теги: Арсений Яценюк, Джо Байден, демократия, выборы в США, выборы президента США 2020
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