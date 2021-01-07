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Роман Шрайк
Роман Шрайк

Украинский блогер, основатель site.ua.


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Facebook и Twitter забанили аккаунты Трампа. Нужно научиться изолировать неадекватов, из-за безумной пропаганды которых проливается кровь

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В начале 2015 года мы (я, Денис Бигус, Сергей Иванов, Максим Саваневский...) ездили в Штаты, где за пару недель встретились с кучей американских журналистов.

Российская агрессия, в том числе информационная, была для нас главной темой. Мы рассказывали про российскую пропаганду, о том, как с помощью современных средств коммуникации можно создать альтернативную реальность и поселить в нее миллионы людей.

Нас вежливо слушали, кивали и рассказывали про свободу слова, силу журналистики и т.п.

Мои попытки объяснить, что свобода слова и свобода пропаганды – это разные вещи, успеха не имели.

Я это к чему? Вчера Facebook и Twitter временно забанили аккаунты Дональда Трампа.

"Нарушение свободы слова!"

Ага. Ровно как будет и нарушением права на ношение оружия отъем его у человека, вышедшего на улицу и начавшего стрелять в прохожих.

В информационную эпоху слово в соцсетях может убивать. Это не значит, что нужно запретить соцсети. Это значит, что цивилизованному обществу нужно научиться изолировать неадекватов, из-за безумной пропаганды которых может пролиться (и уже льется) кровь.

Верующие в какую-то херь (плоскую Землю, рептилоидов, победу Дональда Трампа) раньше были бы разрозненными городскими сумасшедшими, но теперь соцсети помогают им найти друг друга. И стать объединенной силой.

Такие секты могут активно развиваться при наличии харизматичных лидеров. Они закрываются от внешней информации, а внутренней накручивают себя все сильнее и сильнее, отдаляясь от реальности. Они искренне верят в свою ахинею и готовы за нее бороться.

Я рад, что американские институции оказались сильнее штурма верующих в победу Трампа. Но боюсь, это только первые ростки "нового дивного мира".

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, Конгресс США, Дональд Трамп, Роман Шрайк, соцсеть
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