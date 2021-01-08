Штурм Капитолия. Прокуратура США не исключает обвинения Трампу

6 января президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса. Это переросло в массовые беспорядки, в которых погибли пять человек. В прокуратуре США не исключают, что будут расследовать роль президента в этой ситуации.

Прокуратура США не исключает обвинения действующему президенту Дональду Трампу за его роль в беспорядках в здании Капитолия. Об этом на пресс-конференции сказал исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин, сообщает 7 января CNBC.

Во время пресс-конференции журналисты спросили прокурора, рассматривает ли прокуратура возможность расследования против Трампа из-за его призыва к сторонникам идти к Капитолию, что в итоге переросло в массовые беспорядки с жертвами.

Шервин ответил, что прокуратура изучит действия всех, кто может оказаться причастным к беспорядкам.

Прокурор также отметил, что в рамках расследования будут изучаться не только те люди, которые непосредственно штурмовали Капитолий, но и другие, которые "помогали, способствовали или играли в этом какую-то вспомогательную роль", отмечает The Washington Post.

По данным источников The New York Times, адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне предупредил Трампа, что он может столкнуться с судебным преследованием из-за беспорядков.

Президент США Дональд Трамп 6 января перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов новоизбранного президента страны Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили. После этого Трамп призвал своих сторонников "сохранять мир" и не применять насилие.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия. В Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп неоднократно пытался оспорить результаты выборов в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.