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Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа, где было более 88 млн подписчиков

Компания Twitter заявила, что последние твиты президента США Дональда Трампа могут использоваться для подстрекательства к насилию, поэтому его аккаунт в этой социальной сети был заблокирован навсегда.

Twitter обвинил Трампа в нарушении правил соцсети и решил навсегда заблокировать его аккаунт @realDonaldTrump
Twitter обвинил Трампа в нарушении правил соцсети и решил навсегда заблокировать его аккаунт @realDonaldTrump
Фото: EPA

Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Об этом 8 января сообщили в блоге компании.

"После тщательного изучения недавних твитов в аккаунте @realDonaldTrump и контекста вокруг них, в том числе как они воспринимаются и интерпретируются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", – сказано в заявлении компании. 

Сейчас по ссылке на аккаунт Трампа сообщается, что действие этой учетной записи приостановлено. 

Скриншот: Donald J. Trump / Twitter
Скриншот: Donald J. Trump / Twitter

8 января Трамп опубликовал три твита. В первом было видеообращение, в котором он пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Конгрессе США. 

Во втором твите он обращался к своим избирателям. 

"75 млн великих американских патриотов, проголосовавших за меня, [за лозунги] "Америка прежде всего" и "Сделаем Америку снова великой", еще долго будут иметь гигантский голос. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!" – написал Трамп.

В третьем твите он сообщил, что не придет на церемонию инаугурации 46-го президент США Джо Байдена. 

В компании Twitter считают, что два последних сообщения нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию.

"Мы считаем, что два этих твита, вероятно, вдохновят других на повторение актов насилия, которые произошли 6 января 2021 года, и что существует множество показателей, что они воспринимаются как поощрение к этому", – объяснили свое решение в Twitter.

По состоянию на 8 января в Twitter Трампа было 88,8 млн подписчиков. 

Скриншот: Donald J. Trump / Twitter
Скриншот: Donald J. Trump / Twitter

Во время последней избирательной кампании в США Twitter добавлял специальные отметки к твитам Трампа, в которых тот сообщал противоречивую информацию о выборах. Президент США возмущался и заявлял, что "Twitter вышел из-под контроля"

7 января Twitter заморозил аккаунт Трампа на 12 часов. Президента США призвали удалить три публикации, которые нарушают правила социальной сети, в случае если он этого не сделает, его аккаунт обещали удалить навсегда. Видимо, Трамп выполнил требование, поскольку 8 января он опубликовал несколько сообщений. 

Таким образом, сейчас глава Белого дома лишен доступа к самым популярным в мире социальным сетям. В Twitter его заблокировали навсегда, а в Facebook и Instagram он не может ничего размещать минимум две недели, поскольку, по словам собственника этих компаний Марка Цукерберга, "в этот период риски слишком высоки".

Американский бизнесмен, миллиардер Трамп был избран президентом в 2016 году, его инаугурация состоялась в январе 2017-го. 

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником республиканца Трампа был бывший вице-президент, демократ Байден. 

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судах

6 января, когда Конгресс США должен был утвердить победу Байдена на выборах, на митинге своих сторонников в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш, и призвал собравшихся идти к зданию парламента. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них – офицер полиции Капитолия.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию и назвал его сторонников, которые захватили здание Конгресса, террористами. 

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. 

После беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: США, интернет, социальные сети, Twitter, беспорядки, Дональд Трамп, насилие, выборы президента США 2020
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