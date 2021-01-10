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Демократы в Конгрессе заявили о готовности к запуску процедуры импичмента Трампа

Резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа представят в Палате представителей на заседании 11 января, сообщил член Палаты представителей, демократ Тед Лью.

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Трампа, согласно проекту резолюции, обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам
Трампа, согласно проекту резолюции, обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам 
Фото: ЕРА

180 членов Палаты представителей Конгресса США поддержали резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа, сообщил конгрессмен, представитель Демократической партии США Тед Лью в Twitter. 

"Мы представим статью об импичменте в этот понедельник [11 января] во время заседания Палаты представителей", – подчеркнул он. 

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, импичмент, инаугурация, Дональд Трамп, Демократическая партия, выборы президента США 2020, импичмент Трампа
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