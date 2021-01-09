Папу римского потрясли беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия

Папа римский Франциск считает американский народ дисциплинированным в демократии, поэтому его удивил штурм здания Капитолия сторонниками президента США Дональд Трампа.

Папу римского Франциска потряс штурм митингующими здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом понтифик рассказал в интервью Пятому каналу итальянской сети Mediaset, фрагменты которого цитирует 9 января "Радио Ватикана".

Такие события стали для папы римского неожиданностью. В тоже время, он сказал, что ни одно общество не застраховано от мятежа.

Американский народ очень дисциплинирован в своей демократии, поэтому бунт удивил главу римско-католической церкви.

Даже "в самых зрелых реалиях" есть люди, которые выбирают путь против общины, против демократии и против общего блага, заявил папа Франциск.

Насилие необходимо осуждать, добавил понтифик. Ни один народ не может похвалиться тем, что в его истории не было случая насилия, поэтому "важно хорошо осознать" случившееся, чтобы оно не повторилось впредь", предупредил папа римский.