Папу римского потрясли беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия

Папу римского Франциска потряс штурм митингующими здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом понтифик рассказал в интервью Пятому каналу итальянской сети Mediaset, фрагменты которого цитирует 9 января "Радио Ватикана".
Такие события стали для папы римского неожиданностью. В тоже время, он сказал, что ни одно общество не застраховано от мятежа.
Американский народ очень дисциплинирован в своей демократии, поэтому бунт удивил главу римско-католической церкви.
Даже "в самых зрелых реалиях" есть люди, которые выбирают путь против общины, против демократии и против общего блага, заявил папа Франциск.
Насилие необходимо осуждать, добавил понтифик. Ни один народ не может похвалиться тем, что в его истории не было случая насилия, поэтому "важно хорошо осознать" случившееся, чтобы оно не повторилось впредь", предупредил папа римский.
На митинге, который состоялся перед Белым домом 6 января, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждал телеканал CNN.
В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.
7 января Конгресс США утвердил демократа Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства республиканец Трамп – 232.
Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп на эти выборы шел вместе с Пенсом, который в случае победы должен был вновь стать вице-президентом страны.
Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.