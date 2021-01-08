Сенаторы и конгрессмены США призвали проверить полицию Капитолия после штурма здания

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил о необходимости проведения полного расследования захвата Капитолия, чтобы понять, каким образом так быстро нарушили систему безопасности ведомства.

После беспорядков в Капитолии двое министров США подали в отставку Фото: ЕРА

Американские законодатели призвали проверить полицию Капитолия после массовых беспорядков в Вашингтоне и штурма здания, в которое 6 января прорвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщи л "Голос Америки" 7 января со ссылкой на заявления нескольких сенаторов и конгрессменов.

"Появится много видеороликов, часть из которых вызовет беспокойство, а часть продемонстрирует героизм. Необходимо провести полное расследование, чтобы выяснить, каким образом была так быстро нарушена система безопасности Капитолия", – заявил сенатор-демократ Крис Мерфи.

Конгрессмен Тим Райан (от Демократической партии) указал на недостаточно тщательную подготовку к митингам. Член Палаты представителей, демократ Ильхан Омар добавила, что Америка тратит миллиарды долларов на национальную безопасность, но при этом не смогла защитить столицу от беззаконной толпы.

Сенатор-республиканец Митт Ромни поблагодарил полицию Капитолия, ФБР, Секретную службу и Национальную гвардию, высоко оценив их профессионализм и храбрость. Конгрессмен-демократ из Орегона Эрл Блуменауэр поблагодарил "невоспетых героев" Капитолия: обслуживающий персонал и сотрудников административных служб.