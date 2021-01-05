Конгрессмены обратились в ФБР из-за просьб Трампа "найти голоса" на выборах президента США в Джорджии

4 января стало известно, что президент США Дональд Трамп требовал от госсекретаря штата Джорджия "найти голоса" для его победі на выборах. Из-за этого конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР.

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс отправили в ФБР требование открыть уголовное дело против действующего президента США Дональда Трампа. Об этом Лью написал в своем Twitter 4 января.

"Как бывшие прокуроры, Кэтлин Райс и я полагаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором угрожал госсекретарю Джорджии [Брэду] Раффенспергеру, чтобы тот "нашел 11 780" голосов или "пересчитал". Сегодня мы обратились в ФБР", – написал Лью.

As former prosecutors, @RepKathleenRice and I believe @realDonaldTrump committed multiple crimes during the phone call in which he threatened GA SoS Raffensperger to “find 11,780” votes or to “recalculate.”



Today we made a criminal referral to the @FBI.https://t.co/M9l5DWaUJK — Ted Lieu (@tedlieu) January 4, 2021

Штаб Трампа требовал приостановить голосование в Джорджии еще 4 ноября – якобы из-за отсутствия доступа к отслеживанию подсчета голосов. Им отказали, но впоследствии в штате таки провели пересчет голосов из-за незначительного разрыва между кандидатами.

Пересчет подтвердил победу демократа Джо Байдена. По официальным данным на сайте госсекретаря штата Джорджия, он набрал на 12 284 голоса больше, чем Трамп.

Несмотря на это, 4 января стало известно, что Трамп звонил Раффенспергеру и просил его "найти достаточно голосов" для победы на президентских выборах. Позже Раффенспергер заявил, что Трамп лжет о фальсификациях на выборах в штате.

После того как об этой ситуации стало известно СМИ, Раффенспергер и его семья столкнулись с угрозами.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.