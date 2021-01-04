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"Заслуживает расстрела". Госсекретарю Джорджии угрожают после отказа объявлять Трампа победителем выборов

4 января стало известно, что президент США Дональд Трамп требовал от госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера "найти голоса" для его победы на выборах. После того, как этот разговор утек в сеть, госсекретарь начал получать угрозы в свой адрес.

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Раффенспергер (на фото) заявлял, что Трамп лжет о фальсификациях на выборах в штате
Раффенспергер (на фото) заявлял, что Трамп лжет о фальсификациях на выборах в штате
Фото: EPA

Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер и его жена начали получать сообщения с угрозами после того, как политик отказался объявлять президента США Дональда Трампа победителем на выборах в его штате. Об этом сообщают Reuters и The Guardian.

4 января The Washington Post написала о том, что Трамп звонил Раффенспергеру и просил его "найти достаточно голосов" для победы на президентских выборах.

Позже Раффенспергер заявил, что Трамп лжет о фальсификациях на выборах в штате.

После того, как об этой ситуации стало известно СМИ, Раффенспергер и его семья столкнулись с угрозами. В одном из сообщений, которое пришло на телефон его жены, говорилось, что ее муж "заслуживает расстрела". В отношении самой женщины приходили угрозы сексуального характера.

Штаб Трампа требовал приостановить голосование в Джорджии еще 4 ноября – якобы из-за отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов. Им отказали, но впоследствии в штате таки провели пересчет голосов из-за незначительного разрыва между кандидатами.

Пересчет подтвердил победу Байдена. По официальным данным на сайте госсекретаря штата Джорджия, он набрал на 12 284 голоса больше, чем Трамп.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Дональд Трамп, голосование, Джорджия, выборы президента США 2020, Брэд Раффенспергер
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