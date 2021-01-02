Президент США Дональд Трамп позвал своих сторонников на акцию протеста в Вашингтоне, она состоится 6 января в 11.00. Об этом Трамп написал в Twitter.
Трамп в своем твите сообщил, что о месте проведения митинга сообщит позже.
6 января на совместном заседании Конгресса объявят победителя президентских выборов в США, инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.
The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021
Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.
Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.