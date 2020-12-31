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Байден сменит своих охранников из-за их симпатий к Трампу – The Washington Post

В подразделение Секретной службы США, которое займется охраной Джо Байдена после его вступления в должность президента, войдут сотрудники, которые работали с Байденом во времена его вице-премьерства, сообщает The Washington Post.

Инаугурация Байдена пройдет в феврале
Инаугурация Байдена пройдет в феврале
Фото: EPA

В состав подразделения Секретной службы США, которое займется охраной избранного президента Джо Байдена, будут внесены изменения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника.

В него войдут сотрудники, которые работали с Байденом и его женой в то время, когда он занимал должность вице-президента страны при президенте Бараке Обаме.

Речь, в частности, идет о Дэрриле Волпичелли, который станет вторым человеком в отряде, занимающемся охраной Байдена, и Брайане Макдоно, который станет старшим начальником отряда, сообщила Washington Post.

По данным газеты, такое решение принято из-за опасений, что некоторые агенты могут поддерживать действующего главу государства Дональда Трампа.

The Washington Post отмечает, что такие кадровые изменения – стандартная процедура при приходе к власти нового президента. Однако, по данным издания, некоторые сотрудники Секретной службы подверглись критике за то, что разделяли точку зрения Трампа по поводу защитных масок. Как пишет газета, президент США считал ношение масок признаком слабости и сотрудники охраны рекомендовали своим коллегам не использовать их при сопровождении Трампа в поездках.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, охрана
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